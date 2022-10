Zenga: «Inter-Viktoria Plzen buon allenamento! 3 top, parentesi Lukaku…»

Zenga si è concentrato sull’analisi di Inter-Viktoria Plzen, gara vinta 4-0 dai nerazzurri a San Siro. Per l’ex portiere, gara non complicata con tre giocatori al top. Poi una parentesi dettagliata su Lukaku

QUASI COME UN ALLENAMENTO − Walter Zenga paragona il successo dell’Inter col Viktoria Plzen alla partitella del giovedì: «Partita tranquilla in controllo totale, un buon allenamento! Nei primi 10-15′ l’Inter ha avuto solo un’occasione su un cross di Dimarco ed era alla ricerca della giocata migliore per scardinare la difesa ceca. Ha giocato sulle combinazioni, mi sono piaciuti tantissimo Mkhitaryan, Bastoni e Dimarco. Con le combinazioni a 3 i nerazzurri riuscivano sempre ad entrare. Parentesi differente all’82’ con rientra Romelu Lukaku. L’Inter cambia modo di giocare, palla addosso a lui che la ferma, la gioca. I nerazzurri avranno una marcia in più e ciò gioverà anche a Lautaro Martinez. Lukaku ha toccato una decina di palloni e ha sempre dato l’impressione di voler sempre palla. Darà all’Inter maggior soluzione offensiva perché se le fasce saranno bloccate, si potrà andare al centro». L’intervento dell’Uomo Ragno nel suo canale YouTube.