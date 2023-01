Zenga: «Inter, una mossa ha fatto svoltare il Monza! Una cosa è strana»

L’Inter viene fermata dal Monza che aggancia il pari oltre il 90′ grazie all’autorete di Dumfries (vedi articolo). Walter Zenga dagli studi di Sky Sport analizza la prestazione dei nerazzurri individuando una mossa in particolare a suo dire decisiva in modo negativo

CAMBI DECISIVI – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver battuto il Napoli, viene bloccata dal Monza di Raffaele Palladino. Walter Zenga individua una mossa in particolare: «La partita è cambiata con i tre cambi di Calhanoglu, Barella e Dzeko. I tre che sono entrati non hanno dato quello che avrebbero dovuto e lì la partita è svoltata a favore del Monza. L’Inter non è stata la stessa vista con il Napoli, non ti ha dato la sensazione di poter stravincere la partita. Ci sono episodi che pesano, a mio modo di vedere l’uscita di Calhanoglu e Barella ha indebolito molto il centrocampo. Anche perché è entrato Lukaku al posto di Dzeko. Sul gol di Ciurria c’è tutta la squadra schierata. È strano perché sono 13 partite che l’Inter prende gol fuori casa, in casa ha un atteggiamento differente ed è un qualcosa di difficile da spiegare».