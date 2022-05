Zenga: «Inter, testa ai 3 punti anche se il Milan dovesse battere l’Atalanta»

Domani due gare decisive in ottica Scudetto: Milan-Atalanta e Cagliari-Inter. Dagli studi di Sky Sport ‘L’originale‘, l’ex nerazzurro Zenga si è concentrato sulla partita degli uomini di Inzaghi

GIOCARE PER VINCERE − Walter Zenga non ha dubbi sulle motivazione dei nerazzurri in vista di Cagliari: «L’Inter giocherà per vincere. E’ un campionato dove fare delle previsioni è quasi impossibile, lo hanno dimostrato i risultati di Empoli e Roma. Sono certo che se anche il Milan dovesse vincere contro l’Atalanta l’Inter farà di tutto lo stesso per vincere la sua partita a Cagliari. Mi metto nei panni dei giocatori interisti, glielo faranno sudare».