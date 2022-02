Zenga: «Inter solida! Dzeko? Quando va in giro non mi fa impazzire»

Zenga ritiene la prestazione dell’Inter a Napoli valida. L’ex portiere e capitano nerazzurro, nel corso di Sky Calcio Show – L’Originale, si sofferma anche sulla prova di Dzeko autore del gol del definitivo 1-1.

SEGNALI DI RISCOSSA – Per Walter Zenga si è vista una reazione dal derby: «In Coppa Italia per venti minuti l’Inter è stata fantastica, non ha fatto il secondo gol e poi la Roma è tornata in partita. Quando giochi è difficile mantenere la stessa intensità per novanta minuti, più si va avanti e più gli allenatori hanno la capacità di leggere meglio la difesa avversaria. L’Inter di Napoli? Solida. È entrata in campo, sotto dopo cinque minuti su rigore venendo dal derby perso, altri cinque minuti palo di Piotr Zielinski… Ha tenuto il campo, quando Edin Dzeko è in area di rigore crea sempre qualche problema e quando va in giro non mi fa impazzire. Fare un punto a Napoli non è niente male. Massimiliano Farris (vedi articolo) ha detto che l’Inter è stata criticata per non aver gestito il derby: non mi sembra. Abbiamo detto che al derby ha dominato per settanta minuti e avuto cinque di blackout, ma una squadra che ha 53 punti ed è prima in classifica con miglior attacco e seconda miglior difesa… Gleison Bremer? Lo vedrei bene con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni».