Zenga: «Inter in salute, 3 gol belli per definizione. Trio in mezzo incredibile»

Zenga ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria per 3-0. Una spiegazione sui tre gol fatti con una considerazione sul trio di centrocampo

GRANDE FORMA − In collegamento da Dubai su Sky Sport, Walter Zenga parla della vittoria dei nerazzurri contro la Sampdoria: «L’Inter è una squadra in salute, si vede, giocano bene. 3-0 mai in discussione e tre gol molto belli nella loro definizione. Di testa sempre pericolosi, poi il duetto Bastoni-Barella e infine la meravigliosa cavalcata di Correa. Il trio di centrocampo è formidabile. Avere tutti i giocatori a disposizione è fondamentale, vedi in attacco. Dopo 70′ metti Correa e Lukaku per Dzeko e Lautaro. Un vantaggio molto importante».