Zenga: «Inter, sul 2-2 quattro palle-gol chiare ma poteva anche perderla»

Walter Zenga, ospite negli studi della Domenica Sportiva su Rai 2, ha parlato del pareggio dell’Inter contro la Sampdoria sostenendo come i nerazzurri potessero sì vincere ma anche perdere il match.

MATCH COMPLICATO − Walter Zenga non è solo una leggenda dell’Inter, ma anche un doppio ex visto il suo passato da portiere e allenatore alla Sampdoria. Ecco il suo giudizio sulla sfida del Ferraris: «Brava la Sampdoria. Sul 2-2 l’Inter ha avuto quattro palle-gol chiare, davanti alla porta. Ha affrontato una squadra difficile, Danilo D’Ambrosio ha salvato anche sulla linea in una circostanza e, dunque, poteva anche perdere la partita».