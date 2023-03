Zenga: «L’Inter può giocarsela con tutte! Spero il Chelsea, nel 2010…»

Zenga parla dell’Inter e fa il suo pronostico per il sorteggio dei quarti di Champions League (vedi live). L’ex calciatore nerazzurro, in collegamento su Inter TV, si dice tranquillo delle capacità della squadra di Inzaghi e non ha paura delle avversarie europee.

SENZA PAURA – Walter Zenga ha un’idea chiara sul destino dell’Inter in Champions League. Così l’ex calciatore nel corso del suo intervento su Inter TV: «Tutti mi chiedono chi vogliamo evitare. Non per essere arrogante ma io voglio sapere chi delle altre squadre vuole evitare l’Inter. Il nostro è un club importantissimo, di rilevanza mondiale, che ha un suo fascino e un suo peso. Siamo fra le prime otto, quindi chi viene viene, non è un problema. Se siamo lì significa che ce la possiamo giocare comunque e con chiunque, dal Manchester City in giù. Sarà l’Inter che creerà problemi agli altri. Come ci arriva l’Inter ai quarti? Dipende se hai dei giocatori con piccole problematiche, che fanno fatica a recupere e c’è da vedere anche il calendario delle partite di Campionato. Secondo me è meglio avere partite di alto livello piuttosto che basse. L’Inter in quel periodo non avrà trasferte. Col Monza giocherà a San Siro e in questo modo può organizzarsi meglio la settimana che precede la partita di Champions League. I miei pronostici dei sorteggi? Io eviterei uno scontro tra italiane. È vero che in questo modo te ne assicuri almeno una in semifinale, però se giocano con tre straniere c’è la possibilità di vederle in semifinale. Ci sono tanti incroci possibili. Io dico Milan-Real Madrid, Napoli-Benfica, che stanno giocando un grandissimo calcio, Bayern Monaco-Manchester City e Inter-Chelsea perché quando lo abbiamo incontrato nel 2010 poi abbiamo vinto la Champions League».