Zenga: «Inter, precampionato non bene, il dilemma tattico. 3 cose positive»

Walter Zenga ha parlato del precampionato dell’Inter, concluso nella serata di ieri con la sconfitta contro il Villarreal.

PRECAMPIONATO – Queste le parole su Instagram da parte di Walter Zenga sul precampionato dell’Inter. “Inter in precampionato non bene, 10 gol subiti una sola vittoria, adattamento al gioco con Lukaku ancora da migliorare, Robin Gosens necessita ancora di tempo, soltanto 3 difensori di ruolo (urgentemente 1/2 difensori da inserire nella rosa)… i gol subiti sono, a parere mio, conseguenze di “fase difensiva di squadra” e non solo dei tre difensori e di Samir Handanovic, il dilemma tattico è evidente, più bassi e palla in verticale per Lukaku-Lautaro Martinez oppure squadra più alta? I gol subiti tra Lione e Villarreal sono molto simili… cose positive: Lukaku segna, Lautaro Martinez e Lukaku se riforniti con continuità sono una coppia devastante (ma già lo sapevamo).. Federico Dimarco da quinto è tanta roba…. Buongiorno così, cosa ne pensate??? Un abbraccio 🤗 a tutti“.

Fonte: Instagram Walter Zenga