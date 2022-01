Zenga: «Inter, ora interpretazione diversa. Supercoppa? Spero no imprevisti!»

Per Zenga l’Inter adesso sta mostrando un’idea di calcio nuova, che porta risultati e gioco. Ospite di Tiki Taka, trasmissione di Italia 1, l’ex portiere parla anche della Supercoppa Italiana di domani.

GRANDE CRESCITA – Walter Zenga afferma: «C’è da sottolineare un’altra cosa dell’Inter. Nel secondo tempo, due minuti prima del gol, c’è stata un’azione dove Denzel Dumfries e Ivan Perisic hanno sfiorato il gol: i due quinti di Simone Inzaghi. Poi cross di Alessandro Bastoni e gol di Milan Skriniar, due difensori. È un’interpretazione di calcio del tutto differente rispetto a quella di prima. L’Inter è migliorata tanto perché hanno preso consapevolezza dal fatto di aver vinto il campionato, che dà grande forza. Oggi l’Inter è la squadra più forte, ma come sottolineava Inzaghi quando eravamo a sette punti dalla prima nessuno parlava di scudetto. Questa settimana diventa importante: mercoledì c’è la Supercoppa Italiana con la Juventus e domenica una partita fondamentale con l’Atalanta. La Supercoppa Italiana? Spero che non ci siano imprevisti. In questo momento qua l’Inter gioca meglio, da interista spero che sia una serata nerazzurra. Il Milan? Ha una costante di gioco, il 6 febbraio c’è il derby e lì si gioca tanto per entrambe le squadre».