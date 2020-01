Zenga: “Inter, non vedo problemi! Contro l’Atalanta sofferta...

Zenga: “Inter, non vedo problemi! Contro l’Atalanta sofferta una cosa”

Zenga è stato ospite di “Pressing Serie A” su Rete 4. L’ex portiere dell’Inter ha parlato del momento dei nerazzurri reduci dal pareggio interno contro l’Atalanta

PARLA L’UOMO RAGNO – L’analisi di Walter Zenga: «Non vedo problemi. Le cose vanno benissimo, parliamo di un allenatore (Antonio Conte, ndr) che è lì da sei mesi come Maurizio Sarri alla Juventus. Ha giocato contro una squadra, una signora squadra, ma vera. E l’allenatore (Gian Piero Gasperini, ndr) è lì da quattro anni. Nel primo tempo l’Inter ha fatto l’Inter giocando veramente bene. Ha tappato le fonti di gioco dell’Atalanta creandole dei problemi. Prima dell’episodio da moviola del VAR c’era stato quel salvataggio di José Luis Palomino sulla linea. Poi nel secondo tempo l’Inter ha subito la fisicità del centrocampo dell’Atalanta perché l’unico giocatore sotto il metro e ottanta è Alejandro Gomez. Che, tra parentesi, è un fenomeno. Stefano Sensi rientrava dopo tanto tempo, Marcelo Brozovic corre per quattro, Roberto Gagliardini alla fine non ce la faceva più. Ed è chiaro che si soffre».