Zenga: «Inter monotona ma Roma nessun pericolo oltre alle azioni-gol»

Zenga commenta la sconfitta dell’Inter, analizzando la situazione e le assenze della squadra. L’ex portiere parla anche della Roma e di come Mourinho ha impostato il gioco dei giallorossi. Di seguito le sue dichiarazioni nel post-partita di Inter-Roma (vedi statistiche) nello studio di Sky Sport Calcio.

CONDIZIONE DIFFICILE – Walter Zenga dice la sua sulla prestazione dell’Inter contro la Roma: «La Roma ha tolto i punti di riferimento ma non ha mai creato nessun pericolo al di là del gol. Quello che ha fatto di buono è stato che ha creato molta densità e ha costretto l’Inter a fare un gioco monotono. Senza dargli sbocchi né sulle fasce, né centralmente. Nell’Inter l’anno scorso non c’era Romelu Lukaku ma c’era Ivan Perisic e c’era anche una condizione totalmente differente. Oggi, oltre a tutto il resto, c’era anche un’altra condizione difficile. Ai nerazzurri mancava un giocatore fondamentale come Marcelo Brozovic. Questo, comunque, non deve essere un alibi».