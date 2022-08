Zenga: «Inter, manca un acquisto! Via Skriniar sarebbe complicatissimo»

Zenga vede ancora la necessità di un acquisto per l’Inter da qui alla fine del mercato. L’ex portiere, ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, esclude poi che possa andare via Skriniar.

DA BLINDARE – L’Inter non dovrebbe più vendere i big, come ribadito nel venerdì appena concluso (vedi articolo). Walter Zenga è soddisfatto in parte: «Non sono Steven Zhang e non entro nel merito delle situazioni finanziarie. Quando ho letto di Gleison Bremer la fantasia del mio essere bambino-tifoso era Bremer-Skriniar-Bastoni ed ero tranquillo. Se vendono Milan Skriniar, soprattutto a questo punto, diventa complicatissimo quindi credo che in uscita non faccia più niente. In entrata c’è bisogno di un difensore di ruolo, perché è vero che si può adattare Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian o giocare a volte con Federico Dimarco, che però in realtà è un quinto e lì ha già perso Ivan Perisic. Inter più forte dell’anno scorso? Quando aveva perso Achraf Hakimi e Romelu Lukaku dicevano tutti che era più scarsa, invece a momenti vinceva lo scudetto un’altra volta. Non puoi dire a prescindere che è più forte, penso che per essere più completa l’Inter debba comprare un altro difensore».