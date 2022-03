Zenga: «Inter a Liverpool? Partita da godere! Prendere coraggio»

Per l’Inter martedì arriva il Liverpool e non sarà ovviamente facile, sia per il valore degli inglesi sia per la sconfitta dell’andata (0-2). Zenga, in collegamento con Sky Calcio Show – L’Originale, trova però dei motivi per affrontare al meglio la partita.

PROVARCI COMUNQUE – Walter Zenga, inevitabilmente, non crede che l’Inter possa qualificarsi con facilità ai quarti di Champions League ribaltando lo 0-2 dell’andata: «Liverpool? Non mi illude più di tanto il risultato di venerdì sera, perché la differenza in campo era notevole. La Salernitana, purtroppo, essendo ultima in classifica non poteva giocare per il punticino e quindi ha giocato con un calcio abbastanza aperto. Tanto è vero che il primo gol dell’Inter nasce con tre passaggi verticali in mezzo al campo, per una squadra che si deve salvare è difficile che succeda».

COME GIOCARSELA? – Zenga prosegue: «Per quanto riguarda la partita di Liverpool a mio modo di vedere, proprio perché non c’è niente da perdere, se la devono godere in tutti i momenti. Andare ad Anfield, giocare in quello stadio strapieno contro una squadra che è una delle favorite per la Champions League dopo aver perso 0-2 te la devi solo godere. Te la devi giocare senza la pressione di dover vincere 0-3: vai, ti diverti e giochi. Tanto non c’è niente da perdere, è un po’ difficile pensare a uno 0-3. Magari riesci a mettere in difficoltà il Liverpool, fare una partita di un certo spessore e prendi forza e coraggio per le altre partite che vengono a seguire in campionato, dove c’è in palio la seconda stella».