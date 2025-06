Zenga amaro: «Inter, ko resterà a vita. Ma fattore economico pesa!»

Walter Zenga si è espresso in merito alla netta sconfitta dell’Inter contro il PSG in finale di Champions League. L’ex calciatore nerazzurro ha guardato al suddetto incontro sotto una duplice prospettiva.

FATTORE TECNICO – Walter Zenga ha indicato il suo punto di vista a TV8 sulla sconfitta dell’Inter contro il PSG per 0-5. L’ex portiere nerazzurro ha analizzato la sfida innanzitutto sul piano tecnico, sottolineando un elemento: «Non c’è stata partita. Inter assolutamente non presente, arrivata al match di stasera completamente cotta. Ha avuto solo una occasione, perdere una finale con 5 gol di scarto ti rimarrà per tutta la vita».

Zenga su un elemento poco analizzato della sfida tra PSG e Inter

FATTORE ECONOMICO – Zenga ha poi proseguito concentrandosi sull’enorme differenza di spesa tra PSG e Inter nelle ultime stagioni. Di seguito la visione dell’ex meneghino a proposito del tema economico: «Sono giovani, certo, ma non sprovveduti. Pacho è costato 40 milioni, Kvara 70, per citarne qualcuno. Nella presentazione del match si è parlato della maggior esperienza dei nerazzurri, del fatto che fossero più squadra e non solo. Ma in tutto questo non si considerava una cosa, da me invece indicata sin da prima: il PSG ha speso oltre 200 milioni di euro per ‘giocatori veri’».