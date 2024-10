Zenga spiega: «Inter diversa tra Italia ed Europa. Un motivo c’è!»

L’ex nerazzurro Walter Zenga analizza le ultime partite dell’Inter, cercando una risposta ai tanti gol subiti dalla difesa. La spiegazione dell’ex portiere, ospite dello studio di Sky Sport 24.

DIFFERENZE – Al termine di Inter-Torino Walter Zenga si sofferma sui numeri dell’Inter che più fanno discutere: quelli dei gol subiti (ben nove, finora). L’ex portiere nerazzurro, nonché attuale opinionista di Sky Sport 24, dichiara in merito «Zero gol subiti in casa del Manchester City, due in trasferta ad Udine, zero contro lo Stella Rossa e due questa sera contro il Torino. Quindi c’è una differenze tra Champions League e campionato italiano, è una casualità? Con la Stella Rossa in casa ci può stare, ma in casa del Manchester City è un dato di fatto».

Zenga e l’analisi sui numeri della difesa dell’Inter

COMBINAZIONE – Walter Zenga continua, soffermandosi sulla difesa dell’Inter: «Mi soffermerei sulla combinazione tra Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni sul secondo gol di Marcus Thuram. I due difensori sono alti a sinistra, fanno un uno due fra di loro e mandano in gol. Questo ti dà l’opportunità di avere dei difensori che hanno anche la capacità di giocare nella tre quarti avversaria ed ovviamente questo è un grande vantaggio. Però c’è da dire che l’Inter ha preso nove gol, sei in più rispetto all’anno scorso in questo stesso periodo».

LIVELLO ALTO – Walter Zenga conclude, tornando ai numeri difensivi dell’Inter sotto le aspettative: «Questo succede perché secondo me c’è una differenza tra Champions League e campionato di Serie A. In Europa, soprattutto con la nuova classifica, devi mantenere alto il livello per tutta la partita perché anche non prendere gol è importantissimo per la differenza reti. Poi c’è anche il fatto che, secondo me, in campionato le squadre italiane sono tatticamente più brave e preparate». Questo il parere dell’ex portiere nerazzurro.