Zenga: «Inzaghi, scelta maturata! Ne ha parlato prima con la famiglia»

L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, in collegamento con Sky Sport – Calciomercato L’Originale, ha parlato delle prossime mosse dell’Inter in ottica allenatore.

ADDIO – Walter Zenga, ex allenatore nonché vecchia bandiera dell’Inter, in collegamento con Sky Sport, ha parlato dell’addio di Simone Inzaghi all’Inter. Queste le sue parole: «C’erano tutti i presupposti perché Inzaghi andasse via, anche in caso di vittoria. Credo si sia confrontato prima con la famiglia e poi con lo staff. Una decisione già maturata, indipendentemente dal risultato finale. Anche perché non si può organizzare un addio in mezz’ora: era tutto già pensato. Se dovesse arrivare Fabregas, non significherebbe necessariamente rifare la squadra da zero, ma qualche cambiamento sarà inevitabile. In ogni caso, anche se non dovesse concretizzarsi la pista che porta allo spagnolo, l’Inter dovrebbe puntare su un profilo già interno al sistema, come Chivu o Vieira».