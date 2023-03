Zenga: «Inter, il Lecce ha principi di gioco! Ecco dove vincere la partita»

Zenga è presente al Meazza per Inter-Lecce. Nel prepartita di Inter TV, l’ex portiere e capitano ora allenatore segnala il valore dell’avversario che si vedrà in campo alle 18.

AVVERSARI DA SUPERARE – L’analisi di Walter Zenga comincia da come l’Inter deve approcciare l’avvicinamento alla Champions League col Porto: «Ci sono nove giorni alla partita, bisogna arrivarci con la consapevolezza di fare un’impresa. Vero che c’è un percorso altalenante dell’Inter e delle altre squadre, ma bisogna dare i meriti all’avversario e dire che il Napoli sta distruggendo tutti. Il Lecce con Marco Baroni ha fatto un campionato interessante: ha principi di gioco importanti, ha creato problemi a tutte. Hanno fatto risultato a Napoli, è una squadra che va presa con le dovute considerazioni affrontandola con grande concentrazione. Il 4-3-3 di Baroni è attento alle situazioni di gioco, va al di là dell’aspetto dell’avversario: i punti che hanno in classifica sono strameritati. Chi può essere decisivo? In generale le partite si vincono con un gran centrocampo. Se riescono a farlo di solito le partite si vincono, quindi è lì che è importante: i centrocampisti sono quelli che fanno la differenza. André Onana? Di base tutti pensiamo che il portiere debba saper giocare con i piedi eccetera, ma per prima cosa il portiere deve parare. Poi se è bravo con i piedi meglio, ma innanzitutto deve parare».