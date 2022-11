Zenga: «Inter ha fatto la partita che voleva con turnover! Viste cose positive»

Walter Zenga ha espresso la sua opinione riguardo Bayern Monaco-Inter 2-0 e il turnover fatto da Simone Inzaghi in vista della sfida contro la Juventus.

ASPETTI POSITIVI – Zenga analizza la partita vinta dai tedeschi sottolineando però gli aspetti positivi visti nei nerazzurri: «L’Inter nonostante la sconfitta ha ottenuto quello che voleva, cioè far giocare chi aveva pochi minuti nelle gambe come l’esordio di Bellanova in Champions League dal 1′. Turnover fatto di proposito in vista della sfida contro la Juventus. L’Inter era rimasta in partita fino a un certo punto, bene nonostante il turnover, ma il Bayern Monaco ha un organizzazione incredibile. All’ottavo minuto di gioco il presunto fallo di mano di Mané, ma in realtà le braccia vanno in protezione della faccia e per me non è rigore. Nel primo tempo non mi sono piaciuti Joaquin Correa e Lautaro Martinez, mentre Bellanova l’ho trovato emozionato. Nel secondo tempo poi la partita va avanti a ritmi bassi. In occasione del 2-0 c’è da rivedere la linea difensiva perché non esce nessuno. Tutto sommato le cose positive ci sono state, anche perché non ci sono stati né infortunati né ammoniti. Domenica ci aspetta la Juventus e quello non sarà un allenamento».