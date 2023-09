Zenga: «L’Inter ha una forza superiore alle altre. Occhio al distacco»

Zenga vede l’Inter già una spanna sopra le altre, dopo appena cinque giornate di Serie A. L’allenatore, intervenuto in collegamento con Radio Serie A, è ottimista per il proseguimento della stagione.

BUON AVVIO – Per Walter Zenga l’inizio dell’Inter non è una sorpresa: «Sì, me lo aspettavo così perché in effetti è la squadra più completa, assolutamente. Tralasciando che qualche partita può essere non giocata perfettamente, come successo da San Sebastian. Da dirigente-allenatore non ti fai influenzare da certe cose, perché le partite possono nascere in maniera differente: tu devi essere sempre pronto alla gestione a medio termine, non alla singola partita. Non c’è mai una componente superiore all’altra, devono andare di pari passo. Bisogna essere sempre tutti sulla stessa lunghezza d’onda: all’inizio dell’anno qualcuno pensava che tutti i nuovi potessero andare in campo, invece è sempre esistita la formazione dell’anno scorso tranne il portiere e l’attaccante».

AL TOP – Zenga prosegue: «In questo momento l’Inter ha una forza superiore alle altre squadre, è evidente. Non so se sia mai successo che la squadra campione in carica e quella vicecampione in carica siano così distanti dalla prima. Pensiamo anche alla Lazio, che è già a undici punti di distacco dalla prima dopo cinque giornate. C’è da fare una considerazione molto semplice: due allenatori che erano fuori, come Eusebio Di Francesco e Roberto D’Aversa, stanno facendo benissimo con il Frosinone e il Lecce».