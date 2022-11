Zenga: «Inter, fondamentale per tanti motivi. Tre mi hanno impressionato»

Attraverso il suo canale YouTube, l’ex portiere Walter Zenga ha analizzato la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta e i giocatori che più lo hanno impressionato.

VITTORIA FONDAMENTALE – Walter Zenga ha aperto così l’analisi sulla vittoria di oggi contro l’Atalanta: «L’Inter si prende una vittoria fondamentale per tanti motivi. Primo, interrompe la serie di sconfitte fuori casa con le dirette antagoniste. Secondo perché ribalta ancora una volta il risultato dopo un inizio non all’altezza. E poi perché mancano dei pezzi importanti come Brozovic e Lukaku. Nelle ultime cinque partite, l’Inter ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta e ha segnato la bellezza di 16 gol con 8 subiti. 7 di questi fuori casa. Dopo il gol dell’Atalanta è iniziata la gara dei nerazzurri, così come contro il Bologna».

MIGLIORI – Zenga ha poi fatto il punto sui giocatori che oggi lo hanno convinto di più in Atalanta-Inter: «Il centrocampo mi sta piacendo tanto, specialmente Calhanoglu davanti alla difesa. Il trio con Mkhitaryan e Barella si integra e completa a vicenda nel modo migliore. Quando rientrerà Brozovic sarà un plus e Inzaghi farà le sue scelte. Con il suo rientro e quello di Lukaku ci saranno più possibilità per la squadra. C’è soddisfazione. È vero che i punti dal Napoli sono 11, ma avendo lo scontro diretto in casa potrebbero esserci delle sorprese. Mi sono piaciuti molto oggi Onana, i centrocampisti e come al solito Dimarco e Dzeko, che è a livelli superiori».