Zenga: «Inter e Milan, percorso da separare. Non sarà come con la Juventus»

Zenga ha parlato a Inter TV proiettandosi già sul derby di domenica (ore 20.45). Sul Milan capolista vede differenze fra la Champions League e la Serie A, sulla stracittadina segnala come non sarà una partita brutta come quella con la Juventus del 24 ottobre.

DALLA COPPA AL DERBY – Walter Zenga analizza la situazione di classifica dell’Inter in Champions League (vedi articolo) e poi va sul derby: «Battendo lo Shakhtar Donetsk le possibilità di qualificarci diventano vicine alla massima percentuale. A patto che lo Sheriff non batta di nuovo il Real Madrid (ride, ndr). Il percorso in Champions League? Onestamente il girone del Milan è un filino più complicato, con Liverpool, Atlético Madrid e Porto. In Europa ci sono tre considerazioni da fare: in Europa giochi con squadre che hanno vinto il campionato e sono difficili da affrontare, i cinque cambi contano e gli arbitraggi sono totalmente differenti, con un gioco più veloce e rapido. Il percorso di Inter e Milan in Champions League lo separerei, perché sono due cose totalmente differenti. In campionato il Milan sta facendo bene da un anno e mezzo: sarà una partita bella, con due squadre che se la giocheranno. Sarà una partita sicuramente diversa da quell’Inter-Juventus visto recentemente».