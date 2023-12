Zenga: «Inter dipendente da due. Errore Inzaghi? Facile da fuori»

Da Inter-Bolgona i nerazzurri escono sconfitti e con un Lautaro Martinez acciaccato. Walter Zenga si sofferma sulla coperta corta in attacco.

PROBLEMATICA – Il reparto offensivo è uno dei punti deboli dell’Inter, ed è evidente anche guardando l’ultima sfida contro il Bologna. Walter Zenga, ospite di Radio Sportiva, tocca l’argomento: «L’Inter l’anno scorso aveva tre attaccanti formidabili, non dimentichiamo che c’era anche Edin Dzeko nella lista. Marko Arnautovic non è all’altezza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’anno scorso l’austriaco non apprezzava il fatto che venisse alternato e adesso all’Inter gioca anche di meno. Ieri Lautaro Martinez è uscito per infortunio, l’Inter dipende molto da lui e Thuram davanti. Questa è la problematica. Andava preservato di più? No, assolutamente. È questione di come si gestiscono i cambi. Se Inzaghi decide di non farlo giocare per preservalo e poi l’Inter perde 2-1 gli si chiede perché non l’abbia fatto giocare. Se lo mette in campo, invece, gli danno la colpa del problema fisico. Noi purtroppo da fuori possiamo solo parlare in maniera generale perché non abbiamo la quotidianità delle situazioni».