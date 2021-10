Zenga: «L’Inter deve gestire le situazioni negative! Dopo 2-1 niente panico»

Per Zenga l’Inter non è stata brava a gestire la situazione legata al gol discusso di Felipe Anderson. L’ex portiere, nel corso di Sky Calcio Show – L’Originale, spiega come si sarebbe dovuto affrontare quel momento.

CONTESTATO – Walter Zenga analizza il gol della Lazio con Federico Dimarco a terra: «Battaglia di nervi. Una squadra come l’Inter, con la capacità di gestire determinate cose, dovrebbe imparare a gestire anche le situazioni negative. Cioè: il 2-1 era un gol che ribaltava la partita, ma non era la definizione della partita. In quel momento lì non bisogna farsi prendere dal panico».

IL RITORNO – Zenga commenta poi l’accoglienza riservata dall’Olimpico a Simone Inzaghi (vedi articolo): «Io, da allenatore del Catania e del Palermo, sono tornato a San Siro tre volte e qualcosa dentro senti. Lui ha fatto ventidue anni alla Lazio, come io ho fatto ventidue anni all’Inter: senti i tifosi che ti inneggiano e ti osannano, dentro hai un qualcosa che ti lavora ed è difficile mantenere l’equilibrio».