Zenga: «Inter devastante, il secondo gol è da far vedere alle scuole calcio»

Walter Zenga, in collegamento da Dubai nel pre Napoli-Atalanta su Sky Sport, ha commentato la grandissima vittoria dell’Inter per 0-3 contro la Roma

DEVASTANTE − Zenga non ha dubbi sulla forza dell’Inter: «Ci sono delle differenze tra Roma e Inter. Alessandro Bastoni ha fatto l’assist da quasi dentro l’area di rigore, gli altri due centrali nerazzurri vanno avanti sempre, mai quelli giallorossi. L’Inter ha una forma tanto devastante a livello di gioco e di testa e il secondo gol con quella serie di passaggi è da far rivedere alle scuole calcio come il primo gol segnato allo Spezia mercoledì».