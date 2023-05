Zenga: «Inter vincere nel pre Champions League aiuta! Tutto positivo»

Zenga analizza il momento dell’Inter, partendo dalla vittoria della Coppa Italia finendo alla finale di Champions League del 10 giungo. Di seguito il pensiero dell’ex nerazzurro intervenuto su Sky Sport 24 (vedi dichiarazioni).

BELLE VITTORIE – Walter Zenga parla della prestazione dei nerazzurri in nella finale di Coppa Italia vinta dall’Inter: «Le vittorie sono sempre belle e le benvenute. Specialmente in questo momento, prima di altre due partite di campionato e della finale di Champions League, è importantissimo per il morale e per sentirsi bene. Però c’è da sottolineare che la Fiorentina ha fatto una grande partita e ha giocato bene. Questo dà anche più valore alla forza dell’Inter. Ci dimentichiamo sempre che in campo ci sono due squadre. La Fiorentina ha giocato a livelli altissimi e il fatto che l’Inter sia riuscita a resistere e Handanovic sia stato protagonista, ma soprattutto Darmian, con quel salvataggio sulla linea, rende ancora di più la sensazione dell’importanza di questa vittoria e che è un buon viatico per la finale di Champions League. Un professionista deve sempre prendere le partite e le opzioni con grandissima serietà e attenzione. Vero che vincere ti aiuta a non sentire la stanchezza e ad esaminare le cose negative successe. Tutto un mondo positivo. Se vai a letto alle sei del mattino perché sei felice non senti la stanchezza».