Zenga: «Inter, calendario devastante. Qualcosa non quadra»

Walter Zenga è intervenuto negli studi di Sky Sport dopo Inter-Fiorentina. L’ex portiere nerazzurro ha parlato del calendario della squadra e dei problemi vissuti al momento.

PROBLEMI E CALENDARIO – Così Walter Zenga su Inter-Fiorentina: «Il calendario dell’Inter è devastante, con tanti impegni. Una squadra, quando la si elogia dopo essere uscita dalla Champions League, c’è qualcosa che non quadra. Inoltre non è nella linea dei risultati per poter tenere il primo posto. Se pensiamo che dopo la sosta c’è Juventus-Inter, c’è un grande rischio. Chiudo, poi, chiedendomi quando recupereranno la partita con il Bologna».