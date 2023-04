Zenga: «Inter ancora nulla è deciso, c’è il ritorno! Serve cattiveria»

Walter Zenga, ex portiere nerazzurro, ha commentato così la vittoria ottenuta dall’Inter ieri in Champions League contro il Benfica (vedi articolo). Le sue parole a Sky Sport.

CATTIVERIA − Walter Zenga, a Sky Sport nel corso de “Il Calcio è Servito”, ha parlato della vittoria dell’Inter contro il Benfica nella giornata di ieri: «L’Inter viaggia a due velocità diverse, tra campionato e coppe, è la magia dell’Europa. Nel 93/94 ci sono passato e abbiamo vinto la Coppa UEFA. In campionato quella stagione arrivai a subire più di 40 gol. C’è una similitudine, senza fare troppi paragoni. In campionato pensi sempre di avere tempo di rimediare e non hai la stessa motivazione, la stessa cattiveria. L’Inter ha perso troppe partite per la rosa e la qualità dei giocatori, in Champions League sta facendo un percorso da Inter. In Europa sono partite da dentro o fuori e viene fuori il motivo personale, il carattere. Le componenti sono sempre molteplici, non è mai la bravura o l’errore di uno soltanto. Giocatori, allenatore, società fanno la differenza insieme. È troppo facile dare la colpa a uno solo. Ieri già nel pre-partita si avvertiva una focalizzazione diversa. L’Inter non ha fatto ancora niente, c’è ancora una seconda partita da giocare. Bisognerà avere la stessa determinazione e lo stesso atteggiamento. Javier Zanetti, in questi casi, resta dietro le quinte ma non dimentichiamoci che ha vinto il Triplete con l’Inter. Zanetti ha parole giuste al momento giusto, dette nella maniera sensata. Lui ha fatto la storia del club ed è bello che Romelu Lukaku lo elogi e cerchi il suo aiuto, i suoi consigli».