Zenga: «Inter abituata, Juventus no! Ecco cos’è cambiato con Inzaghi»

Zenga non pensa che il calendario fitto di impegni sia un problema per l’Inter di Inzaghi, anzi. L’ex portiere nerazzurro e attuale allenatore dell’Emirates, intervenuto a “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, dice la sua sullo scontro diretto tricolore con la Juventus di Allegri

INTER ABITUATA – Il bicchiere mezzo pieno di Walter Zenga è ovviamente nerazzurro: «Io la guardo sempre da un lato di ottimismo. Nel senso: l’Inter ha una rosa di giocatori che sono abituati ad avere più impegni in sequenza. Quindi sanno sia come gestirsi e allenarsi sia come avere un’intensità di concentrazione per lunghi periodi. Quando invece non giochi, hai sì la possibilità di recuperare meglio dalla stanchezza e anche dagli infortuni, ma quando ti arrivano gli impegni devi essere bravo a riaccendere la spia per fare bene. L’Inter è abituata da tre anni a giocare a questi livelli, tra campionato e coppe. La Juventus quest’anno non ha questa abitudine. Quando arriva il momento decisivo della stagione e la partita decisiva nella competizione, magari può essere un discorso più complicato da affrontare. Si può dire che la Juventus è favorita perché ha meno partite ma in generale una squadra più abituata come l’Inter ha più chance di fare bene. Guardate il Real Madrid… Per me non c’è una squadra favorita perché gioca meno partite e una sfavorita perché ne gioca di più». Così Zenga sulle chance Scudetto in Serie A per Inter e Juventus, pronte a sfidarsi.

Zenga vota Inter e Inzaghi ma occhio alla Juventus di Allegri

INZAGHI CRESCIUTO – Il vero argomento non è tutto il calendario stagionale bensì l’impegno del 4 febbraio a Milano. Lo scontro diretto Inter-Juventus, a cui le due squadre arriveranno in condizioni diverse ma per Zenga non è un problema: «L’allenatore deve essere bravo a gestire le risorse, perché il ritmo partita è un concetto particolare. Il merito di Simone Inzaghi è aver fatto aumentare l’autostima dei suoi calciatori e il modo di giocare della squadra. Dall’altra parte c’è Massimiliano Allegri, che è bravissimo a prendere le decisioni e gestire la pressione. Inzaghi è cresciuto tanto insieme all’Inter. C’è una crescita stratosferica sia in continuità sia in qualità rispetto al primo anno! Allegri, però, è un fenomeno. E io lo conosco da anni, perché giocavano insieme a Padova (ride, ndr). L’Inter è cresciuta e si è visto anche in Champions League e nelle varie coppe nazionali degli ultimi tre anni. Poi non si può vincere tutto…». Il pensiero di Zenga alla fine sembra dare totale fiducia all’Inter di Inzaghi nella lotta Scudetto ma dipenderà anche dal 4 febbraio eh…