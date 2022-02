Zenga: «Inter 70′ buonissimi, mollato ma non nel gioco. Periodo non facile»

Zenga, ospite di Sky Calcio Show – L’Originale, prova a trovare qualcosa di buono nella prestazione dell’Inter contro il Milan. L’ex portiere e capitano nerazzurro si augura che il momento pesante a livello di impegni passi quanto prima.

NON DATO IL 100% – Walter Zenga spiega perché il Milan ha ribaltato il risultato in tre minuti: «Questione di non mollare e crederci sempre. L’Inter ha fatto una buonissima partita a mio modo di vedere per settanta minuti, nel secondo tempo ha un po’ mollato non in termini di gioco ma di occasioni e il Milan ha ribaltato. Ha dato la sensazione che i giocatori si sono detti nello spogliatoio che, se hanno vinto questa partita, nulla gli è precluso. Già le partite che aveva giocato prima, come la Supercoppa Italiana, la Lazio e l’Atalanta, non erano di un periodo semplice: incontra squadre di valore, una sconfitta come questa non deve alterare i meccanismi e spaventare. Deve far riflettere e capire perché i primi settanta minuti sono fatti in una maniera e gli ultimi venti in maniera differente. Poi il risultato cambia sempre la valutazione».