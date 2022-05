Zenga: «Inter 2 trofei vinti, non lo dimentichiamo! Ecco il prossimo step»

Walter Zenga, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è espresso sulla stagione di Inter e Milan. Le sue parole in merito alla sua ex squadra

MILANO RITORNA − Secondo Zenga, sia Inter che Milan devono guardare alla prossima stagione con ottimismo verso l’Europa: «Penso che Milano sarà felice. E’ finalmente tornata ad avere due squadre competitive. L’Inter ha vinto due trofei, non lo dimentichiamo: la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Il Milan è stato secondo nel girone d’andata e primo in quello di ritorno, quindi, ha fatto un lavoro incredibile. Secondo me, l’obiettivo per entrambe il prossimo anno è quello di fare uno step in più in Europa».