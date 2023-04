Zenga: «Facile dare colpe a Inzaghi. Lui l’unico che può risolvere»

Walter Zenga commenta in modo preoccupante la stagione dell’Inter, che si trova ora in una situazione complicata. L’ex portiere dice questo su Sky Sport.

MOMENTO NO – Walter Zenga non si ferma alle critiche per Simone Inzaghi: «Ogni allenatore ha il suo modo di gestire le cose, dire, comunicare e esprimersi. Evidente è che l’Inter dev’essere bravissima a passarci sopra, nelle ultime dieci partite i risultati non sono dalla parte della squadra. È successa solo la qualificazione in Champions League, il problema fondamentale in questo momento è la classifica brutta. Se consideriamo che Roma e Atalanta possano vincere le loro partite l’Inter si ritroverebbe fuori dalla zona Champions League. Alla Juventus hanno tolto inoltre quindici punti, la situazione è complicata. L’unico che può dare qualcosa è l’allenatore, non è solo colpa sua adesso. Sarebbe troppo facile dargli tutte le responsabilità, ci sono tanti fattori, la società o i giocatori che devono mettere qualcosa insieme».