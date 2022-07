Zenga: «Dybala? L’Inter ha un altro problema! E Skriniar difficile da sostituire»

Dybala da ieri è ufficialmente svincolato e ancora non è chiaro quale sarà il suo futuro. Per Zenga l’Inter, prima di poterlo tesserare, deve sistemare un altro problema. L’ex capitano ha parlato anche di Skriniar durante Calciomercato – L’Originale.

ANCORA DA SISTEMARE – Walter Zenga vede uno scenario diverso sui giocatori a parametro zero: «C’è una problematica, secondo me. Anni fa i giocatori in scadenza di contratto erano appetibili a tutti, erano i primi che si accasavano. Oggi devono fare il conto con i conti di tutte le società: non è facile. Uno può dire che è un mese che si parla di Paulo Dybala all’Inter però non ha ancora firmato: l’Inter ha anche un altro problema, ha tre attaccanti a libro paga. Sono Alexis Sanchez, Joaquin Correa ed Edin Dzeko. Oltre a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Difesa? Milan Skriniar è uno difficilmente sostituibile, visti gli ultimi due anni che ha fatto con crescita esponenziale. Nella difesa dell’Inter quello credo più insostituibile sia Alessandro Bastoni, perché non esistono difensori centrali mancini di quel livello».