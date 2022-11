Zenga: «Dimarco mi fa impazzire per un motivo. Inter, ci vuole equilibrio»

Ci si prepara alla chiusura della prima parte di campionato, con l’ultima giornata di Serie A prima della lunga sosta per il Mondiale. In occasione di Atalanta-Inter, Walter Zenga ha analizzato l’avvicinamento alla partita tramite il suo canale YouTube ufficiale. Con anche una disamina sui protagonisti della goleada contro il Bologna.

PROTAGONISTI – Walter Zenga ha aperto la sua analisi parlando di due dei protagonisti della sfida tra Inter e Bologna: «Nei primi venti minuti con il Bologna non mi era piaciuta molto. Tanti errori, due occasioni limpide per i rossoblu e il gol subito che ha cambiato le carte in tavola. L’Inter si è svegliata grazie a una prodezza di Dzeko che, alla sua età, sta dimostrando che i professionisti seri fanno ancora la differenza. Avercene di giocatori come lui, specialmente perché Lukaku non è stato disponibile per neanche tre partite di fila. E questo è un problema. Mi fa impazzire anche Dimarco, non solo perché mi ricorda il mio percorso nell’Inter. Sta facendo delle cose fantastiche, specialmente nel secondo gol».

EQUILIBRIO – Zenga ha poi proiettato il suo pensiero verso la prossima partita di campionato, che l’Inter affronterà contro l’Atalanta: «L’Atalanta viene da due sconfitte consecutive, ma giocare a Bergamo non è mai facile. Specialmente contro questa squadra che ha una filosofia ben precisa. È uno scontro comunque di alta classifica. Considerato che alla ripresa del campionato ci sarà il Napoli, sono due scontri diretti che determinano il futuro del campionato dell’Inter. Non dobbiamo farci prendere dal fatto che si vince si è bravi e se si perde non lo è. Ci vuole equilibrio nei giudizi. Bisogna vedere la squadra come si esprime nel suo insieme. È giusto che Inzaghi vada avanti con le sue idee».