Zenga: «Di Gregorio, una reattività pazzesca! Anche la mia Inter…»

Michele Di Gregorio cala la saracinesca a San Siro e l’Inter si fa beffare dal gol di Luca Caldirola (vedi articolo): vince il Monza e Walter Zenga ha parlato così del club nerazzurro a Sky Sport.

RISCHIO − Walter Zenga, ospite del post-partita a Sky Sport, ha detto la sua su quanto accaduto a San Siro nel corso di Inter-Monza (vedi articolo): «Bisogna capire come l’Inter arriva alla fine di questa stagione e se arriva in Champions League per capire come potrà andare a comprare gli attaccanti. Anche la mia Inter nel ’93/’94 in campionato ha rischiato tanto, perdendo 14 partite, e poi ha vinto la Coppa UEFA. Anche stasera l’Inter non aveva ovviamente lo stesso atteggiamento di Lisbona. Di Gregorio? Il Monza aveva preso Cragno e tutti pensavano giocasse lui, invece Di Gregorio sta facendo bene. Stasera su Correa prima e su Lukaku dopo ha fatto due grandissime parate. È un portiere molto reattivo, ha una reattività pazzesca e ha grandi qualità tecniche».