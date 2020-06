Zenga: “Corso mio allenatore all’Inter, lo guardavamo come un totem”

Condividi questo articolo

Nella giornata appena conclusa è arrivata la triste notizia della scomparsa di Mario Corso, a settantotto anni. Walter Zenga, intervistato da DAZN nel post partita di Verona-Cagliari 2-1 (vedi articolo), ha voluto ricordare quello che, quando era portiere dell’Inter, è stato anche il suo tecnico.

IL RICORDO – Mario Corso, oltre che punto di forza della Grande Inter degli anni Sessanta, è stato pure allenatore nerazzurro. L’ha fatto per gran parte della stagione 1985-1986, quando il portiere era Walter Zenga. Quest’ultimo, ora tecnico del Cagliari, dopo la partita di Verona lo ha voluto ricordare: «Lui è stato anche allenatore dell’Inter quando io giocavo. Per un periodo di quattro-cinque mesi era subentrato a Ilario Castagner, se non sbaglio (corretto, ndr). Lo guardavamo sempre con l’aria con cui si guarda un totem, un personaggio enorme che ha fatto sognare. Corso era sicuramente una delle bandiere dell’Inter, con il suo mancino ti faceva sognare. Faceva delle giocate stratosferiche, con i calzettoni giù che adesso non si può neanche più. Il fatto che non ci sia più è un grande dispiacere per tutti, non soltanto per i tifosi interisti, come è un grande dispiacere per tutti pensare a quello che è successo ad Alex Zanardi».