Zenga: «Correa giocatore importante, turnover Inter normale»

Walter Zenga ha dato su Sky Sport totalmente ragione a Simone Inzaghi. Secondo l’ex allenatore le scelte del tecnico per la partita col Monza sono giuste.

SCELTE – Walter Zenga è d’accordo con le scelte di Simone Inzaghi per il match col Monza: «Ci sono cinque cambi su undici, non pochi. Asllani gioca al posto di Brozovic, non so se recupererà Calhanoglu mercoledì quindi normale dare riposo al croato. Sono scelte normali, si cambia un giocatore per ruolo e va bene così. Gli allenatori ragionano per quello che vedono durante la settimana, hanno sempre ragione. Correa ha dimostrato di essere un giocatore importante in Champions League, nelle ultime partite in campionato l’atteggiamento non è stato giusto. I due titolari nerazzurri rimangono Lautaro e Dzeko, col Benfica giocheranno loro».