Zenga controcorrente: “Rispetto per i lavoratori. Continuiamo ad allenarci”

Condividi questo articolo

Il tecnico del Cagliari ha manifestato la sua opinione a mezzo Instagram. Le parole di Zenga viaggiano in direzione opposta rispetto alla volontà del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora (vedi articolo) e dell’Associazione Italiana Calciatori (QUI)

CAOS – L’emergenza coronavirus scuote e sconvolge l’Italia a tutto tondo. Le istituzioni sembrano avvolte dal caos ed è difficile fare chiarezza anche per quel che riguarda gli eventi sportivi. La giornata di oggi è stata ricca di contraddizioni, prima e durante i recuperi del ventiseiesimo turno di Serie A. In tutto questo marasma, c’è chi prova ad andare contro tendenza. Si tratta di Walter Zenga, neo allenatore del Cagliari, che ha espresso la sua opinione a mezzo Instagram con questo post: “Tanti lavoratori devono continuare a portare il pane a casa e non possono scegliere di fermarsi. Per rispetto verso di loro e verso il nostro popolo, noi, continuiamo, ad allenarci in silenzio per preparare le prossime gare“.