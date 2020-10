Zenga: “Contento per Eriksen! Formazione Inter, salta all’occhio una cosa”

Walter Zenga Cagliari

Zenga è intervenuto durante il prepartita di Inter TV per il match di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. L’ex portiere e capitano nerazzurro, negli scorsi mesi allenatore del Cagliari ma ora tornato a Dubai, è soddisfatto della presenza di Eriksen dal primo minuto (vedi formazioni).

SCELTE OBBLIGATE – Walter Zenga commenta la formazione di Inter-Borussia Monchengladbach: «Sono contento che giochi Christian Eriksen, perché per me è un giocatore di valenza. Soprattutto nelle coppe europee, dove devi vincere e fare più punti possibili, giocatori come lui vanno bene. Ricordiamo che questa formazione è data dal COVID-19, perché le scelte sarebbero state differenti, ma questo è un calcio strano che riserva sorprese. Bisogna stare attenti: non c’è pubblico, il risultato è sempre in bilico e bisogna aspettarsi qualcosa. Per questo per me lo spirito è giusto: fare un gol in più dell’avversario».

STRANEZZA – Nel pomeriggio si è saputo dell’assenza di Achraf Hakimi, positivo. Secondo Zenga è necessario che ci siano sempre alternative pronte: «Lo posso garantire, perché tredici partite che ho fatto a Cagliari in quaranta giorni con il Coronavirus danno queste sensazioni. Se nel pomeriggio un giocatore non è disponibile l’allenatore deve avere delle alternative da mandare in campo. Devono essere tutti preparati, perché il calcio è questo: fai un tampone e puoi stare fuori. È una nuova frontiera che gli allenatori devono saper gestire e affrontare. La formazione dell’Inter? Mi salta all’occhio una cosa: c’è solo un difensore di ruolo, perché Aleksandar Kolarov e Danilo D’Ambrosio sono degli esterni adattati. È una squadra estremamente offensiva, che può regalarti grandi soddisfazioni e può anche pagare dazio, perché essendo una squadra offensiva può lasciare spazi».