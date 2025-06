Zenga: «Chivu all’Inter con un macigno. Servirà un mercato di livello!»

Mentre a Los Angeles viene ufficialmente presentato Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter, Walter Zenga, ospite della Milano Football Week, esprime il proprio parere sulla novità e sul Mondiale per Club.

PERCORSO NON SEMPLICE – Walter Zenga, intervistato da Mola TV a margine dell’evento, dichiara: «Cristian Chivu è un gran bravo ragazzo e una persona che conosco molto bene, un amico, e quindi non posso che augurargli il meglio. Ha davanti un percorso non semplice, perché all’Inter devi vincere. Negli ultimi quattro anni, con Simone Inzaghi, la squadra è arrivata due volte in finale di Champions League, ha vinto il campionato, ne ha sfiorati altri due. Questo è il macigno più pesante che deve portare avanti e la società dovrà aiutarlo in tutti i modi possibili ed immaginabili, anche attraverso una campagna acquisti di livello».

L’arrivo di Chivu, il finale difficile e il Mondiale per Club: il parere di Zenga sull’Inter

RIPARTIRE – Sul complicato finale stagionale dell’Inter, Walter Zenga dichiara: «Uno scarto minimo o un risultato ampio in una finale di Champions League cambia poco: in tutti i casi l’hai persa. È stato difficile commentare una prestazione del genere, infatti è come se non l’avessimo mai giocata. Quando non hai una spiegazione logica diventa complicato trovare qualcosa. Bisogna ripartire, come sempre, e pensare anche che questo resterà per sempre come una cosa negativa. Anche se la rimuovi questa macchia ci sarà per sempre».

CON COGNIZIONE – Concludendo sul Mondiale per Club appena avviato, Walter Zenga afferma: «Il Mondiale per Club si affronta con la consapevolezza che Inter, Juventus, PSG, Barcellona, Manchester City, sono sempre le favorite a prescindere. Questo vuol dire che devi vincere: non è importante se è il torneo di fine agosto o se è il campionato. La cosa importante è partecipare non tanto per ma con cognizione di causa».