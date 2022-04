Zenga: «Champions League, rimpianti Inter? No, ma si deve proseguire»

Walter Zenga ha parlato dei possibili rimpianti dell’Inter, uscita agli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool.

RIMPIANTI – Queste le parole all’interno delle storie del proprio profilo Instagram da parte di Walter Zenga rispondendo alla domanda di un utente sull’Inter in Champions League. “Aumentano i rimpianti per noi interisti? No, il processo di crescita di un club non può essere veloce. Con Conte finale di Europa League e scudetto, con Inzaghi ottavi di finale di Champions League. E si deve proseguire, la continuità darà i suoi risultati“.

Fonte: Instagram Walter Zenga