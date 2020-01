Zenga carica dopo Inter-Atalanta: Handanovic come lui con…...

Zenga carica dopo Inter-Atalanta: Handanovic come lui con… Gasperini!

Condividi questo articolo

Zenga era allo stadio per Inter-Atalanta. L’ex portiere, al termine della partita, ha utilizzato il suo account Instagram per “ringraziare” Handanovic, dopo il rigore parato con Muriel. Il paragone è pesante, perché ricorda una sua prodezza proprio contro Gasperini.

IL PRECEDENTE – Samir Handanovic ha salvato il risultato all’88’ di Inter-Atalanta, parando il rigore di Luis Fernando Muriel. Secondo Walter Zenga il miracolo del portiere sloveno ricorda una sua parata dal dischetto datata 16 aprile 1989, proprio contro Gian Piero Gasperini. L’attuale allenatore dell’Atalanta, all’epoca centrocampista del Pescara, si era fatto respingere il tiro proprio da Zenga, per mantenere il 2-0 poi diventato anche il risultato definitivo. Come noto quella è la stagione del tredicesimo titolo, per questo l’augurio dell’ex portiere su Instagram è di livello: “Ricorsi… grande Handanovic”.