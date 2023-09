Zenga: «Arnautovic? Infortunio serio, ma Inzaghi ha altre soluzioni»

L’entità dell’infortunio di Arnautovic è una delle notizie di giornata in casa Inter, all’indomani della vittoria per 0-1 a Empoli. L’ex portiere e capitano nerazzurro Zenga, da Radio Serie A, valuta le opzioni per Inzaghi in attacco.

LO STOP – Walter Zenga valuta la nota stonata di Empoli-Inter: «La dinamica dell’infortunio di Marko Arnautovic è seria. È un qualcosa di più profondo di una semplice elongazione. Da come si è fermato e da come è uscito con le stampelle dallo stadio non poteva essere che qualcosa di serio. Simone Inzaghi ha altre soluzioni, che magari avrà già in mente. L’anno scorso mi ricordo che qualche volta ha giocato con Henrikh Mkhitaryan e una sola punta. Sicuramente saprà come sistemare».

I MIGLIORAMENTI – Zenga parla di come, a prescindere dall’assenza di Arnautovic, ci sia da trovare altri passi avanti: «Inzaghi e tutta l’Inter guardino a se stessi, è l’unico motivo per cui tu puoi continuare a progredire. Ogni tanto succedono partite strane: a San Sebastian l’Inter non meritava di pareggiare, però con un tiro in porta ha portato a casa un punto. Ho letto che è un periodo fortunato perché ora gioca col Sassuolo e poi va a Salerno: le partite non sono mai da considerare facili, o è la volta buona che ti fai male».

IL CAMBIO – Per Zenga, il passaggio da André Onana a Yann Sommer non è da sottovalutare. Nonostante il valore del primo: «Quello che ha fatto Onana l’anno scorso è stato straordinario. Poi l’ingresso di Sommer ha portato esperienza, perché è più datato. È chiaro che una squadra attrezzata, che già l’anno scorso aveva una base solida, se metti un portiere d’esperienza così… Poi leggo che perché in Champions League Onana ha fatto un errore e Sommer una gran parata si dice che sia un upgrade: no, bisogna valutare tutto».