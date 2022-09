Zenga: «Acerbi? Inzaghi era in difficoltà! Soluzione logica Inter»

Acerbi ieri ha firmato per l’Inter, con una trattativa che si è chiusa all’ultimo giorno di mercato dopo diversi tentennamenti (vedi articolo). Zenga, ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, è convinto che sia la scelta migliore per Inzaghi.

ACQUISTO GIUSTO – Walter Zenga approva l’arrivo di Francesco Acerbi all’Inter: «L’allenatore numericamente era in difficoltà con i tre difensori centrali. Quale giocatore migliore per Simone Inzaghi da inserire se non uno che conosce molto bene e che ha già allenato? Non ha bisogno di spiegargli niente. Soprattutto all’ultimo giorno di mercato Acerbi era la soluzione più logica, quindi era ovvio che Piero Ausilio, Giuseppe Marotta e Inzaghi abbiano parlato con Steven Zhang e gli abbiano detto sicuramente che c’era un buco».