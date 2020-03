Zeman: “Lazio primato giusto. Scudetto? Dico Juventus. SÃ¬ a porte chiuse”

Zeman: “Lazio primato giusto. Scudetto? Dico Juventus. Sì a porte chiuse”

Condividi questo articolo

Zdenek Zeman, ex allenatore tra le altre di Roma e Lazio, nel corso di un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” ha detto la sua riguardo la lotta scudetto tra Juventus, Lazio e Inter, concludendo riguardo i match rinviati a causa dell’emergenza Coronavirus dicendo comunque di poter giocare a porte chiuse.

LAZIO PRIMA – Zdenek Zeman dice la sua riguardo il primato (in attesa delle gare da recuperare di Inter e Juventus) della Lazio: «Lazio capolista? Una novità, la squadra di Simone Inzaghi viene da 21 partite utili di fila, non da tre. Anche se mancano i risultati delle gare da recuperare (Inter e Juventus, ndr), la Lazio se lo deve godere questo primo posto. Bel gioco? In Serie A la Lazio è la squadra che mi più mi piace vedere. Giocare bene è sempre un vantaggio anche se a volte non porta punti, giocano da squadra. Solo gli infortuni possono frenare questa Lazio».

LO SCUDETTO – Zeman parla in particolare della lotta scudetto, dicendo di vedere comunque i bianconeri favoriti per la vittoria finale: «La Juventus resta la favorita, è la squadra con più valori in assoluto. Ha qualche difficoltà a esprimersi. Lo scudetto di programma? La Juventus li programma, Lazio e Roma ne hanno vinto uno per parte, ma poi hanno pagato un grosso prezzo».

CORONAVIRUS – Zeman conclude parlando della possibilità di giocare i match di Serie A a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus: «Gare rinviate? Hanno danneggiato tutti. Sì può giocare senza pubblico visto che ci sono grandi problemi di salute, finire il campionato può essere problematico».