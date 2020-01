Zeman: “La Juventus vincerà lo scudetto, Inter ancora lontana”

Il “Corriere dello Sport” ha intervistato Zdenek Zeman. L’ex allenatore ha parlato anche di Juventus e Inter nella lotta scudetto.

JUVENTUS FAVORITA – «Per me la Juventus vincerà lo scudetto, a meno che non accadano incidenti di percorso straordinari. Ma ha una qualità dell’organico inarrivabile, basta leggere i nomi dei titolari e anche quelli delle cosiddette riserve».

INTER LONTANA – «L’Inter per me è ancora distante dalla Juventus e comunque avrà bisogno di un periodo di tempo necessario per rimodularsi. Però, intanto, in Champions è uscita, anche in un girone non semplice».

Fonte: Antonio Giordano – Il Corriere dello Sport