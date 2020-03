Zeman: “Juventus-Inter, vincono i bianconeri. L’emergenza coronavirus…”

Ospite negli studi di Rai Radio Uno, Zdenek Zeman ha parlato di Juventus-Inter e dell’emergenza coroanvirus in Italia, che ha colpito anche il calcio.

PRONOSTICO – Non ha dubbi Zdenek Zeman su Juventus-Inter. Nonostante i bianconeri non giochino un grande calcio secondo il tecnico, contro i nerazzurri saranno loro a spuntarla: «Al momento per me la Juventus non gioca molto bene, ma ha la rosa migliore del campionato, contro l’Inter vinceranno loro. Sarri è come me, soffre perché vorrebbe che la squadra giocasse bene, ma ci sono tante individualità e non riescono a essere squadra».

EMERGENZA – Inevitabile poi il commento di Zeman sulla difficile situazione causata dal coronavirus: «La situazione adesso non è delle migliori, ma il campionato bisogna per forza finirlo. L’epidemia si sta allargando sempre di più, per ora ho dei dubbi e aspetto che inizi a calare».