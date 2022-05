Zeman boccia Juventus-Inter: «Non mi è piaciuta! Una ha giocato un po’»

Juventus-Inter è stata la finale di Coppa Italia che ha visto trionfare i nerazzurri di Inzaghi nei tempi supplementari. Zeman – intervenuto a Un giorno da Pecora, trasmissione in onda sulle frequenze di Rai Radio 1 -, stronca sia le idee di Inzaghi che quelle di Allegri

Juventus-Inter, finale di Coppa Italia, ha visto trionfare la squadra di Simone Inzaghi nei tempi supplementari. Zdeněk Zeman, ex allenatore di Foggia e Roma, stronca lo spettacolo offerto dalle due squadre: «Ho visto la partita Juventus-Inter ieri, non mi è piaciuta tanto. Io il calcio lo intendo in modo diverso. Non è il problema di giocare all’italiana, è nell’insieme. Cosa non mi è piaciuto? Non è un calcio che mi piace. In particolare non posso dire perché non ci sono particolari, è il concetto che non mi piace. C’è poca verticalizzazione e troppa difesa. Allegri arrabbiato per un calcio di un avversario? Non si fanno queste cose, è giusto che si arrabbi allora. Chi ha giocato meglio? Per me l’Inter ha giocato qualcosa, la Juventus poco. Non è rinunciatario Allegri, semmai la squadra. Che voto do alla partita? Un 6 italiano perché siamo in Italia e quindi capisco i problemi».