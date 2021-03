Zé Maria: «Inter, non sarà partita semplice. Hakimi ha pochi simili a lui»

Condividi questo articolo

Zé Maria

Zé Maria è un doppio ex di Parma-Inter: ha giocato in gialloblù dal 1996 al 1998 e in nerazzurro dal 2004 al 2006. L’ex terzino brasiliano, in collegamento con Inter TV, ha parlato sia della partita di stasera sia di Hakimi, che come lui gioca sulla fascia destra.

DOPPIO EX – Zé Maria presenta Parma-Inter: «Giocare al Tardini non è mai semplice, sia da avversario sia in casa. Le esigenze sono sempre tante, ho fatto due anni lì e so che la città e i tifosi vogliono sempre avere i tre punti. Purtroppo per loro sono tre mesi che non vincono la partita e non è buono per l’ambiente. Stanno andando verso la Serie B, dopo aver fatto un grande campionato l’anno scorso con Roberto D’Aversa. La squadra ha deciso di cambiare allenatore, non ha portato gli effetti sperati. Non sarà una partita semplice per l’Inter. Per chi tifo? Lo sapete tutti, sono due squadre che restano nel mio cuore».

FASCIA COPERTA – Zé Maria parla di Achraf Hakimi: «È un giocatore che mi piace molto. Ha una corsa molto leggera, arriva facilmente a fine del campo: non ce ne sono molti così, se ne vedono pochi in Inghilterra. Tutte le squadre hanno perso l’abitudine di andare sul fondo, giocano col piede opposto e arrivano sulla trequarti per rientrare. Lui segna anche dei gol importanti, non è mai semplice giocare in quella posizione con la difesa a tre. Ho faticato un pochino anche io a fare il ruolo a tutta fascia, ma sta facendo bene e sono contento».