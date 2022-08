Zé Maria: «Inter, in emergenza si può cambiare modulo. Dimarco mi piace»

Zé Maria, all’Inter dal 2004 al 2006, vedrà la partita contro lo Spezia al Meazza. Intervistato da Inter TV, l’ex terzino destro brasiliano ha dato un giudizio sugli esterni e sul lavoro di Inzaghi.

VIETATO SOTTOVALUTARE – Zé Maria avvisa l’Inter in vista dello Spezia: «Partite semplici nel campionato italiano non esistono. Quella col Lecce lo dimostra: è stata difficile come lo sarà tutto il campionato. Oggi sarà una partita contro una piccola che ha vinto alla prima, hanno entusiasmo e stanno bene. Ma credo che, giocando in casa, debba imporre il suo ritmo e le sue regole. Gli esterni? Federico Dimarco mi piace, ha un bel piede e può sostituire Ivan Perisic, a destra poi ci sono garanzie. Penso che Simone Inzaghi non cambierà tante volte modulo, solo in emergenza. Credo che Romelu Lukaku è tornato per fare coppia col suo gemellino, già ha dimostrato di che pasta è fatto. Gli altri sono soluzioni importanti, in emergenza magari può cambiare modulo e passare alla difesa a quattro: l’Inter ha tutti giocatori che possono farlo».