Ze Maria: «Inter fortissima e senza pensieri. Attenzione a Ronaldo»

INTER FORTISSIMA. UN NOME – Ze Maria parla delle doti dei nerazzurri e indica un nome a cui fare attenzione questa sera. Secondo Ze Maria i nerazzurri sono una squadra che gioca ormai con la mente serena e con tanti singoli che possono decidere una partita: «L’Inter è fortissima. Ha una difesa molto forte e Hakimi è un giocatore che si è evoluto in questo campionato. Dire un nome è semplice, Lukaku. Ha una strapotenza incredibile, determinante. L’Inter però non è solo Lukaku. Credo che Lukaku sia il terminale, ma esistono altri giocatori che possono decidere una partita. Hakimi, Lautaro Martinez, sono tanti che possono fare bene. Dalla parte della Juventus il grande nome è sempre Cristiano Ronaldo che può creare grossi problemi. E’ un giocatore imprevedibile, può giocare di destro, sinistro, è bravo di testa e vuole portare la Juventus in Champions. Credo che sarà lui l’uomo che creerà più problemi. Oggi l’Inter è una squadra che gioca senza grossi pensieri, ma sempre con l’obiettivo di vincere e fare più punti possibile».

